Gala Premiilor Oscar 2023 Live Stream Online. Vezi ce se intampla in direct. Anul acesta, Gala Premiilor Oscar poate fi vazuta in direct și in Romania. Gala Premiilor Premiilor Oscar 2023 are loc in acest weekend, mai exact in noaptea duminica, 12 martie și luni 13 martie. Evenimentul este organizat la Dolby Theatre din Los Angeles. Gala Premiilor Oscar 2023 Live Stream Online. Vezi ce se intampla in direct Daca in Statele Unite, Gala incepe in jurului orei 20.30, iata ca in Romania la acel moment va fi ora 3 dimineața, astfel ca cei care vor sa vada Gala Premiilor Oscar 2023 Live Stream Online…