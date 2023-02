Gala premiilor Goya: Cinematografia din Spania aduce un omagiu lui Carlos Saura

Lumea cinematografiei spaniole i-a adus, sambata, un omagiu regizorului Carlos Saura, care a murit vineri la varsta de 91 de ani, in cadrul ceremoniei Goya, echivalentul spaniol al premiilor Oscar. Carlos Saura a fost „unul dintre cei mai prolifici si fundamentali realizatori de film din istoria cinematografiei spaniole”, au declarat organizatorii in deschiderea galei care are loc anul acesta la Sevilla, sudul Spaniei, scrie news.ro.

