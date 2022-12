Gala Excelenţei în Educaţie are loc astăzi în Aula BCU Elevii olimpici ieseni si profesorii acestora vor fi premiati joi, 15 decembrie, in cadrul celei de-a IX-a editii a Galei Excelentei in Educatie. Evenimentul are lor in Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu" din Iasi, incepand cu ora 10:00. Atmosfera de sarbatoare va fi sustinuta de momentele artistice realizate de elevii si profesorii Colegiului National de Arta „Octav Bancila" din Iasi. Cea de-a IX-a editie a Galei Excelentei pentru Educatie va fi transmisa live pe pagina de Facebook a Inspectoratului Scolar Judetean Iasi. Aceasta editie a Galei va culmina cu decernarea premiului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

