Gala Excelența in Business, organizata de Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA, avand ca partener oficial Academia de Studii Economice București, va avea loc pe data de 24 octombrie, incepand cu ora 18.00 in Aula Magna ASE și reprezinta o oportunitate de a recunoaște și de a sarbatori realizarile și contribuțiile semnificative aduse de liderii și companiile din economie. „Gala Excelenței in Business nu este doar o simpla ceremonie de premiere, ci o reflectare a valorilor și a standardelor ridicate pe care le promovam in comunitatea noastra de afaceri. De-a lungul timpului…