Stiri pe aceeasi tema

- Gala de anul acesta a Billboard Music Awards, produsa de dick clark productions, va avea loc pe 23 mai si va fi transmisa in direct de NBC, potrivit news.ro. Gazda, nominalizatii si artistii care vor sustine recitaluri la BBMA 2021 urmeaza sa fie anuntati. Citește și: SURSE - Ilie Bolojan…

- Cele mai așteptate filme ale anului seeee… mai lasa așteptate o vreme. O noua serie de producții programate pentru lansarea in cinematografe in februarie, martie sau aprilie sunt amanate sau vandute serviciilor de streaming. „Morbius” trebuia sa apara pe 19 martie, dar va debuta pe 8 octombrie. Filmul…

- Primavara e din ce in ce mai aproape. Astazi are loc solstițiul de iarna, adica cea mai scurta zi din an. Din punctul de vedere al meteorologilor, iarna debuteaza pe 1 decembrie, insa inceputul astronomic al acestui anotimp este marcat de un moment precis, solstitiul. Acesta este legat de miscarea anuala…

- Potrivit președintelui Consiliului Județean, Radu Moldovan, in primavara anului viitor noul spațiu ce va gazdui Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean va fi gata. Veste buna de la Spitalul Județean de Urgența Bistrița: Unitatea de Primiri Urgențe va fi gata in primavara anului viitor. Anunțul…

- Pana la primavara nu veți mai circula pe strazile Timișoarei decat cu bicicletele și trotinetele proprietate personala. De asemenea, celebrele vaporașe pentru transport public parasesc Bega pana la primavara. Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca cele sapte nave pe care le deține și…

- CFR Cluj a pierdut pe teren propriu cu AS Roma, scor 0-2, iar calculele pentru calificarea in primavara europeana s-au complicat. Dupa primele 4 runde, CFR Cluj ocupa locul 3 in grupa A din Europa League. „Feroviarii” au strans 4 puncte, victoria din prima runda cu ȚSKA Sofia, scor 2-0, și remiza 1-1…

- Austria va intra intr-o noua perioada de carantina marti 17 noiembrie si pana pe 6 decembrie inclusiv, a anuntat sambata cancelarul Sebastian Kurz. Guvernul va inchide scolile, magazinele si prestarile de servicii si va impune o interdictie de circulatie. "O a doua carantina…

- Cea mai mare parte a Portugaliei a intrat miercuri intr-o noua izolare, mai putin stricta decat cea din primavara, insa guvernul ar putea lua in curand masuri mai restrictive pentru a opri al doilea val al pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Noile masuri de izolare anuntate sambata de…