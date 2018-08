Stiri pe aceeasi tema

- APEL DE SELECTIE – varianta simplificata – Data publicarii 17.08.2018 Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 5/2018 pentru masura M5\6A Dezvoltarea de activitati non-agricole in perioada 17.08.2018-30.10.2018. Data lansarii apelului…

- Pamantul aflat intre raurile Olt și Teleorman, avand la sud Dunarea și in nord dealurile sudcarpatice, era ferit de primejdii și bun de locuit, oferind cu darnicie dacilor cele necesare traiului. Pentru legiunile romane, ținutul estic de peste Olt, din Dacia ramasa libera, oferea forța de munca, utilaje…

- Pentru remedierea unei avarii aparuta astazi in strada Industriilor, RAJA SA va fi nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, marti, 03. 07. 2018, in intervalul orar 09.15- 14.00. Sunt afectați de lipsa apei potabile locuitorii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- 13 autospeciale noi, in dotarea Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman in Eveniment / on 20/06/2018 at 17:01 / Pentru cresterea capacitatii de actiune si a gradului de siguranta a cetatenilor, parcul auto al Inspectoratului de Politie al judetului Teleorman s-a innoit, din aceasta…

- APEL DE SELECTIE – varianta simplificata – Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte nr. 3/2018 pentru masura M3\2A Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici si instalarea tinerilor fermieri, 15.06.2018-30.07.2018 Data lansarii apelului…

- Grupul de Actiune Locala pentru Pescuit “Dunarea de Sud”, din Teleorman, cu sediul in comuna Suhaia, isi desfasoara activitatea pe raza localitatilor din preajma fluviului Dunarea, respectiv comunele Bujoru, Crangu, Dracea, Fantanele, Izvoarele, Lisa, Nasturelu, Pietrosani, Seaca, Traian, Viisoara si…

- Asociatia Grupul de Actiune Locala “Campia Burnazului”, cu sediul in comuna Peretu, a lansat apelul de proiecte nr. 4/2018 referitor la masurile : M2/2B – Facilitarea reintineririi generațiilor din sectoarele agricole din teritoriul GAL „Campia Burnazului”, M6/6A – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea…

- Asociatia Grupul de Actiune Locala Dunarea de Sud, cu sediul in comuna Fantanele, a lansat prima sesiune de depunere a Cererilor de finantare din acest an pentru Masura M7/6B – Sprijin pentru infiintarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii sociale, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala…