Gagicarul Piedone 1. Vin vremuri grele. Fiul lui Soros nu-i baiat serios. Și o da in balarii, nu-mi place deloc. Nonagenarul Soros ii șpaguia cu eleganța pe incoruptibilii din Romania. Am auzit ca asta micu’ vrea sa-i abandoneze pe justițiarii de sinecura. E un tanar lipsit de maniere. Nu poți sa lupți cu stomacul gol impotriva corupției. […] The post Gagicarul Piedone first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

