Nicolae Ciuca, președintele PNL, a comis o gafa de proporții la un eveniment festiv al partidului cu ocazia implinirii a 147 de ani de la inființare. Intr-un discurs in care i-a salutat pe foștii președinți PNL prezenți marți la eveniment, Ciuca a confundat-o pe Alina Gorghiu cu Roberta Anastase. „Nu inchei inainte de a le multumi celor patru presedinti ai PNL prezenti aci in sala. Cred ca nu gresesc: domnul Valeriu Stoica, domnul Crin Antonescu, domnul Vasile Blaga si, desigur, doamna Roberta Anastase. Scuze, scuze, scuze…”, a spus Ciuca, uitandu-se catre Alina Gorghiu. In ciuda murmurelor dezaprobatoare…