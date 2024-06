„Eroii din umbră”, campania prin care Crucea Alb-Galbenă asigură îngrijirea la domiciliu a bătrânilor singuri Batranii singuri reprezinta una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale din Romania, iar lipsa unei rețele de sprijin pentru aceștia ridica un risc insemnat. Pentru a le putea intinde o mana de ajutor, Fundația Crucea Alb-Galbena a lansat campania „Eroii din umbra”. Dincolo de bolile cronice și neputințele aduse de varsta inaintata, o mare parte […] The post „Eroii din umbra”, campania prin care Crucea Alb-Galbena asigura ingrijirea la domiciliu a batranilor singuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim european este mai aproape de a deveni realitate in Romania, a anuntat, joi, premierul Marcel Ciolacu. Premierul a declarat, joi, in sedinta de Guvern, ca a a fost pus in transparenta publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania. ”Alegerile au trecut si revenim…

- Incepand cu 1 iunie 2024, mai multe modele de smartphone-uri populare in Romania vor ramane fara suport pentru WhatsApp, una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie. WhatsApp va inceta sa mai funcționeze pe anumite dispozitive mai vechi, afectand astfel un numar semnificativ de utilizatori.…

- Campania electorala pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie incepe vineri, 10 mai, și se va incheia pe 8 iunie, la ora 7.00. 2024 este primul an in care toate alegerile au loc in același an. Alegerile locale și cele parlamentare se organizeaza o data la patru ani, in timp ce scrutinele…

- Legea stabilește praguri maxime de cheltuieli in campaniile electorale, prin raportarea la salariul minim brut, și se dovedește foarte generoasa cu o anumita categorie de candidați. Campania pentru scrutinele europarlamentar și local incepe in data de 10 mai pe televiziuni și radiouri și se incheie…

- Presedintele Senatului și al PNL Nicolae Ciuca, afirma ca nu exista posibilitatea ca Romania sa fie luata prin surprindere in cazul unui eventual atac, intrucat in aceasta perioada „nu se mai realizeaza surprinderea strategica”. El spune ca Romania are deja trupe NATO pe teritoriul sau si nu ar trebui…

- O propunere legislativa, depusa la Camera Deputatilor, prevede ca in data de 9 septembrie a fiecarui an sa fie sarbatorita ”Ziua nationala a bunicilor”. ”Bunicilor li se cuvine o recunoastere speciala pentru rolul esential pe care il au in familie si comunitate. Ei sunt adesea pilonii de stabilitate,…

- Aproximativ 7 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost distruse sau urmeaza sa fie distruse in perioada urmatoare, iar 3 milioane de doze mai sunt in depozite. Potrivit ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, s-au contractat initial 94 de milioane de doze, fiind redusa cantitatea la 80 de milioane.…