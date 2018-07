Stiri pe aceeasi tema

- Aviatorii francezi au incurcat CULORILE DRAPELULUI NATIONAL, in traditionalul survol pe deasupra Arcului de Rriumf. In timpul demonstratiei aeriene, a aparut o eroare la unul din avioanele care survolau Arcul de triumf. In loc de culoarea albastra, din rezervor iesea tot fum de culoare rosie,…

- 12.000 de membri ai fortelor franceze de securitate au fost mobilizati pentru acest week-end de foc la Paris, la parada de Ziua Frantei, dar si pentru a asigura ordineain cazul in care Franta va castiga Cupa Mondiala la fotbal. O gafa s-a produs insa sambata, la Paris, in timpul ceremoniilor de 14 iulie,…

- La parada de Ziua Nationala, Franta arata cele mai noi echipamente militare pe Bulevardul Champs Elysees, intre Arcul de Triumf si Place de la Concorde. Premiera din anul acesta: Japonia si Singapore sunt tari invitate de onoare. Ceremonia a fost deschisa de presedintele Frantei, Emmanuel Macron. Pentru…

- Aproximativ 12.000 de membri ai forțelor de securitate sunt mobilizați sambata, la Paris și in regiune, pentru defilarea de Ziua Naționala, unde mii de francezi așteapta ca Franța sa invinga Croația și sa caștige finala Campionatului Mondial programata pentru duminica. Președintele Emmanuel Macron,…

- Aproximativ 12.000 de membri ai forțelor de securitate sunt mobilizați, sambata, la Paris, pentru defilarea de Ziua Naționala, unde mii de francezi așteapta ca Franța sa invinga Croația și caștige finala Campionatului Mondial programata pentru duminica.

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la receptia organizata de Ambasada Republicii Franceze in Romania cu prilejul Zilei nationale a acestei tari. Evenimentul incepe la ora 13.00. „Participare la recepția oferita cu prilejul zilei naționale a Republicii Franceze, la Ambasada Republicii Franceze…

- Sute de militari de la mai multe structuri ale Armatei Romane au participat in aceasta seara la cea mai mare Retragere cu Torte in cinstea eroilor. Evenimentul a avut loc in Bucuresti si a adunat sute de militari care au defilat cu torte aprinse. Parada militarilor a trecut si prin zona ARcului de Triumf,…

- Agenda globala: Nicolas Don despre vizita lui Emmanuel Macron in SUA Agenda Globala, 23 aprilie, realizator Ianna Ionita: Discutam despre vizita presedintelui francez Emmanuel Macron în SUA cu invitatul nostru din aceasta seara - ziaristul Nicolas Don. Buna seara! Nicolas Don: Buna seara!…