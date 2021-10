Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi primește lovitura dupa lovitura, in dosarul DIICOT in care este acuzat de fapte grave: deși, inițial, primise acceptul de a intra in contact cu patronul sau, instanța superioara a modificat hotararea, radical.

- Un tanar in varsta de 25 de ani a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu DIICOT Alba Iulia pentru o pedeapsa cu suspendare intr-un dosar in care este jduecat pentru trafic de droguri de risc.

- Fostul președinte al Federației Romane de Fotbal (FRF), și soția acestuia, Elisabeta Sandu, au fost achitați, luni, definitiv de Curtea de Apel București in dosarul de mare corupție instrumentat de DNA. Context: In 2017, Mircea Sandu a fost audiat de DNA intr-un dosar in care era acuzat de luare de…

- Fostul președinte al Federației Romane de Fotbal (FRF), și soția acestuia, Elisabeta Sandu, au fost achitați, luni, definitiv de Curtea de Apel București in dosarul de mare corupție instrumentat de DNA. Curtea a respins, luni, ca nefondate, apelurile declarate in dosar, inclusiv pe cel al…

- Procurorii DIICOT au instituit masuri asiguratorii in valoare de 4.934.320 lei in vederea recuperarii prejudiciului cauzat de doi inculpati, trimisi in judecata pentru ca ar fi prezentat cu intentie catre actionarii unei societati, admisa la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti, situatii financiare…

- Afaceristul Costel Alecu, extradat in SUA, intr-un dosar cu un prejudiciu total de 9 milioane de dolari, a scapat, la mustața, de un alt scandal penal, grație procurorilor DIICOT, care l-au iertat dupa ce l-au prins cu droguri.

- Cosmin Mladin și Daniel Copil, liderii unei grupari de contrabanda cu țigari, pentru care procurorii DIICOT au cerut emiterea de mandate de arestare preventiva in lipsa, s-au prezentat astazi la Tribunalul București, unde erau citați. Atat Mladin cat și Copil au disparut, practic, cu cateva ore inainte…

- Procurorii DIICOT continua acțiunile in dosarul mega-rețelei de contrabanda cu țigari care are cartierul general in județul Arad. Va reamintim ca procurorii au solicitat arestarea pentru 23 de persoane, dar Tribunalul București a decis sa-i plaseze doar pe cațiva dintre inculpați sub control judiciar.…