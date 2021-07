Stiri pe aceeasi tema

- USLM si presedintele sindicatului (Ion Radoi, n.r.) sunt sub o presiune grava in Romania si suntem foarte ingrijorati de felul in care sindicatele sunt obligate sa functioneze aici, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, Frank Moreels, presedintele Federatiei Europene a Lucratorilor din Transporturi…

- Confruntat cu o criza acuta de arhitecti sefi in administratia publica locala, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a anuntat ca elimina un criteriu esential: necesitatea atestarii arhitectilor sefi de catre Registrul Urbanistilor din Romania (RUR).

- Federația ”Solidaritatea Sanitara” din Romania a transmis miercuri un mesaj pentru guvernanți dupa ce tot mai multe state europene au decis ca vaccinarea anti-COVID-19 sa fie obligatorie in cazul personalului medical care intra in contact cu pacienții. Sindicaliștii reproșeaza lipsa de etica in acest…

- Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate anunța ca toate proiectele de infrastructura, care au fost puse pe stop intenționat, vor fi reluate si duse la capat intr-un timp scurt. Este nevoie doar de vointa politica. Avem proiecte de infrastructura care special au fost inghetate – interconectarea…

- 94 dintre unitatile administrativ teritoriale nu au un arhitect sef Constructiile pot fi autorizate pe baza Planului Urbanistic, implementat de arhitectul sef al localitatii Guvernul a deblocat printr o Ordonanta adoptata problema lipsei arhitectilor sefi Noile reglementari adoptate prevad extinderea…

- Lipsa de infrastructura și de personal, dar și procentul ridicat al populației din mediul rural sunt considerate motive pentru care campania de vaccinare din țara noastra a inceput sa stagneze, relateaza Euronews, intr-o analiza publicata marți, privind situația din țara noastra. Pe langa aceste motive,…

- Trotinetele electrice au devenit noul accesorii al anului 2021. Sunt la moda, sustenabile și, cel mai important, nu polueaza precum mașinile. Ceea ce este ingrijorator insa este faptul ca, in ultima vreme, cele mai multe dintre acestea au fost implicate frecvent in accidente rutiere. Fie ca sunt biciclete,…

- Frica de reacții adverse, lipsa de incredere in vaccinuri sau nivelul scazut de educație științifica și gandire critica din societatea romaneasca sunt printre principalele motive pentru care unii romani refuza sa se vaccineze impotriva Covid, afirma sociologul Dan Petre intr-un interviu pentru G4Media.Studiilor…