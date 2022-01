Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse (24 ani, 72 WTA) s-a calificat in turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. In runda inaugurala, luni, 17 ianuarie, romanca a invins-o, in doua seturi,…

- Jucatoarea romana de tenis Gabrila Ruse (72 WTA) a debutat cu o victorie spectaculoasa la primul Grand Slam al anului de la Melbourne, trecand in primul tur de italiana Jasmine Paolini (52 WTA), in doua seturi, cu 6-1, 6-3, intr-o ora și 10 minute.

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse a invins-o pe italianca Jasmine Paolini, cu 6-1, 6-3, luni, la Melbourne, la debutul sau la turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului.

- Jaqueline Cristian (23 de ani, locul 69 WTA) joaca in aceste momente in turul inaugural de la Australian Open cu belgianca Greet Minnen (24 de ani, 84 WTA). Meciul a inceput la ora 10:25, iar desfașurarea scorului poate fi urmarita live pe GSP.ro. Meciul se joaca pe terenul 14, fiind al doilea al zilei…

- Irina Bara, locul 34 WTA, a prins tabloul principal al Australian Open ca lucky loser dupa retragerea jucatoarei tunisiene Ons Jabeur, locul 10 WTA, dar romanca a parasit competitia in primul tur, relateaza News.ro. Bara a fost invinsa, luni, in prima mansa, cu scorul de 6-3, 6-1, de Nuria…

- Irina Bara (134 WTA) a prins tabloul principal ca urmare a retragerii lui Ons Jabeur (10 WTA), dar a fost învinsa în primul tur de Parrizas Diaz (63 WTA), în puțin peste o ora de joc. Bara a cedat cu 6-3, 6-1, la finalul a 69 de minute de joc. Iberica Diaz joaca în…

- Joi dimineața a avut loc tragerea la sorți de la Australian Open 2022, iar cele cinci romance acceptate direct pe tabloul principal pot incepe analiza adversarelor. Daca Simona Halep va debuta la Australian Open 2022 impotriva polonezei Magdalena Frech (105 WTA), dintre celelalte sportive Sorana Cirstea…

- Irina Bara (locul 136 WTA si cap de serie numarul 18) s-a calificat, miercuri, in ultimul tur preliminar al Australian Open, primul Grand Slam din 2022. Ea a invins-o, in turul al doilea al calificarilor, cu scorul de 5-7, 6-1, 6-4, pe Alexandra Cadantu (locul 211 WTA). Meciul a durat peste trei ore.…