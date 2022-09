Stiri pe aceeasi tema

- Elena-Gabriela Ruse s-a calificat in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, in timp ce Jaqueline Cristian a pierdut la New York, la revenirea sa in circuitul profesionist dupa o pauza de sase luni. Irina Begu s-a calificat și ea in runda a doua, dupa ce a invins-o pe belgianca…

- Sorana Cirstea s-a calificat in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe germanca Laura Siegemund cu 6-4, 6-4, marti, la New York. Dupa meci, Sorana Cirstea a tras primele concluzii. „M-am incurcat singura in setul al doilea. Chit ca scorul era in defavoarea…

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu 56 WTA a fost eliminata joi, in turul al doilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce s a inclinat in doua seturi, 6 4, 7 6 7 5 , in fata Elenei Ribakina Kazahstan, 23 WTA, favorita nr. 17 .Kazaha s a impus in mai putin de doua ore de joc si…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa neasteptat de germanca Tatjana Maria, cu scorul de 6 3, 1 6, 7 5, miercuri, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Wimbledon. Cirstea 32 ani, 32 WTA s a inclinat dupa un meci de doua ore si 10 minute in care a avut o evolutie oscilanta.Inceputul…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care a castigat primele doua turnee de Mare Slem ale anului, a debutat cu o victorie la Wimbledon, 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 cu argentinianul Francisco Cerundolo, marti, la Londra, potrivit Agerpres.Nadal, care nu a mai jucat la Wimbledon de la semifinala pierduta in 2019,…