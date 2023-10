Final tragic pentru Gabriela Salgau, o romanca in varsta de 51 de ani, faimoasa in Italia dupa ce a caștigat titlul de Miss Lady Sanremo 2022. Femeia a fost gasita moarta in locuința ei. Final tragic pentru Gabriela Salgau, romanca desemnata Miss Lady Sanremo 2022. A fost gasita moarta in locuința Romanca, originara din localitatea Sfantul Ilie, județul Suceava, se stabilise in urma cu mai mulți ani in Italia. In prezent, locuia alaturi de familia ei, in Portogruaro, Veneția. Tragedia a avut loc vineri noapte. Copiii Gabrielei au intrat in panica, dupa ce nu au reușit sa intre in contact cu mama…