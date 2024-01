Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha de tenis Barbora Krejcikova (11 WTA, favorita nr. 9) s-a calificat vineri in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in trei seturi, 4-6, 7-5, 6-3, de australianca Storm Hunter (180 WTA).Krejcikova s-a impus dupa doua ore si…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff, principala favorita, s-a calificat in finala turneului de la Auckland, pentru al doilea an consecutiv. Premiile totale la Auckland sunt de 267.082 de dolari.Campioana in exercitiu s-a impus cu 6-3, 6-1 in fata spaniolei Emei Navarro, cap de serie numarul…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), unde este cap de serie numarul unu, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Claire Liu cu 6-4, 6-2.Cori Gauff, campioana de anul trecut de la Auckland este locul…

- Jucatoarea ucraineana Marta Kostiuk a renuntat la finala turneului demonstrativ de la Bourg-de-Peage impotriva rusoaicei Mirra Andreeva de duminica, din cauza contextului geopolitic, relateaza L'Equipe.Din cauza invaziei rusilor in Ucraina, Marta Kostiuk (21 de ani, nr. 39 mondial), nascuta la Kiev,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a fost invinsa de bulgaroaica Viktoria Tomova cu 7-5, 6-3, duminica, in finala turneului ITF de la Valencia, dotat cu premii totale de 100.000 de dolari.

- Rio de Janeiro, 22 nov /Agerpres/ - Jucatoarea romana de tenis Anca Alexia Todoni s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Florianopolis (Brazilia), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, dupa ce a dispus de brazilianca Gabriela Ce cu 6-1, 6-3, potrivit Agerpres.Todoni…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Fetecau s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Valencia, dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa ce a dispus de Cagla Buyukakcay cu 6-4, 6-4, potrivit Agerpres.Fetecau (27 ani, 615 WTA) s-a impus dupa o ora si 38 de minute si…

- Formația de volei feminin CSO Voluntari 2005 e cu un pas in optimile de finala ale Cupei Challenge, dupa ce a caștigat prima manșa a saisprezecimilor de finala in fața elvetiencelor de la Kanti Schaffhausen, in deplasare, cu 3-0 (25-19, 25-14, 25-21). Formatia ilfoveana a obtinut victoria dupa o ora…