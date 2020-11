Gabriela Firea prezice viitorul! ADIO pensii și alocații. Liberalii vor tăia tot Fostul primar general susține ca pnl vrea doar sa scada pensiile și salariile și nu se gandește deloc la situația romanilor. Concluziile Gabrielei Firea survin dupa ce liberalii și-au anunțat programul de guvernare. „Austeritate. Trai greu. Strangem cureaua. Fara mila de oameni. Așa-zisul program de guvernare al PNL prezentat cu festivism in seara aceasta (mai lipseau artificiile, ca pe Centura) lovește in 5 milioane de pensionari, care pierd puterea de cumparare – in 2024 valoarea punctul de pensie, raportata la salariul mediu brut, va fi mai mica cu 4 puncte procentuale decat acum. In schimb,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

