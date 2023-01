Gabriela Firea, pas cu pas, pe urmele Elenei Udrea Nu mai este nicio noutate faptul ca Gabriela Vranceanu- Firea-Pandele este permanent intr-o goana disperata de promovare agresiva a propriei imagini. Cand era primar general, tot timpul susținea ca ea a facut și a dres, deși totul era facut de oamenii din Primaria Capitalei. De fapt, cat timp a fost edil general, Capitala a fost condusa de soțul ei de la Voluntari, Florentin-Costel Pandele. Practic, intre 2016 și 2020, ora exacta in București s-a dat de la Voluntari. Dupa ce nu a mai fost primar general a stat cu ochii pe Nicușor Dan ca pe butelie. Ca senatoare PSD nu prea iși mai avea obiectul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

