- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a vizitat una din familiile Romaniei care-și creste cei 7 copii, doua fete și cinci baieți, modest, dar cu foarte multa iubire. Ce proiecte se pregatesc pentru sprijinul familiilor cu mai multi copii.

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat pregatirea a doua programe nationale de sustinere a tinerilor si familiilor – Family Start si Student Invest – cuprinse in Programul ”Sprijin pentru Romania”. ”Pregatim cele doua programe nationale de sustinere a tinerilor si familiilor – Family Start si…

- Pe data de 2 mai sarbatorim ziua Naționala a Tineretului.Deputatul Brian Cristian transmite un mesaj celor care ar putea interveni pentru a sprijini intr-un mod real tinerii „De ce ne amintim de tinerii din Romania doar de ziua lor? Clasa politica este atat de deconectata de la acest sector, pe care…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei din partea PSD, a comentat luni seara, la Romania TV, despre abuzurile din perioada COVID-19. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Familiile din Romania nu trebuie sa se teama ca vor ramane fara paine și alte alimente pe masa din cauza conflictului militar din Ucraina, spune ministrul Familiei, Gabriela Firea: „nu trebuie sa ne panicam la prima veste neverificata și sa golim rafturil

- “Familiile din Romania nu trebuie sa se teama ca vor ramane fara paine si alte alimente pe masa din cauza conflictului militar din Ucraina. Romania are, de exemplu, suficient de mult grau in depozite pentru a sustine consumul intern in urmatoarea perioada. Din fericire, nu suntem in situatia vecinilor…

- Vești extraordinare pentru mii de mamici din Romania, dupa ce ministrul Familiei a anuțat astazi cine va putea beneficia de un ajutor financiar semnificativ pentru trusoul nou-nascutului. Potrivit Gabrielei Firea, programul de ajutorare al mamicilor va fi finanțat din fonduri europene și are un buget…

- Ministrul PSD al familiei, Gabriela Firea, a scris vineri, 25 februarie, pe Facebook, ca a avut o intalnire de lucru cu Pieter Bult, reprezentantul UNICEF, dar și cu directorii din cadrul UNICEF Romania, in cadrul careia s-au gasit locații pentru copiii refugiați care vin din Ucraina in Romania și sunt…