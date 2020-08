Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a inaugurat un program de colectare prin care familiile defavorizate sunt ajutate cu hainuțe și jucarii pentru copii. Totul a pornit dupa ce mai mulți cetațeni și-au pierdut locurile de munca in timpul pandemiei. Firea ii invita pe bucureșteni și pe reprezentanții ONG-urilor sa sprijine cum pot acest proiect.

Citește și: SCANDAL in trafic intre Maia Morgenstern și un polițist! Gestul care a enervat-o pe actrița: 'Am vrut sa va pun etilotestul!' 'Sunt manioasa. Am platit amenda'

„Dar din dar se face rai! Am donat primele hainute pentru…