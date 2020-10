Gabriela Firea explică de ce NU AR TREBUI să intre Capitala în carantină „Sunt 3,5 milioane de locuitori in București și aproximativ 500 de mii in Ilfov, in total, 4 milioane. Nu ințeleg de ce autoritațile dau acest numar, 2,2 milioane, care nu corespunde realitații. Ar trebui raportata incidența la numarul real de locuitori. Sub nicio forma n-ar trebui carantinata Capitala (...) Ce ar fi trebuit sa se intample, și nu s-a intamplat, este acea testare masiva a populației asimptomatice, pentru a izola cartierele cu incidența mare. Acum culegem roadele nepasarii din martie. S-a spus (despre testarea in masa) ca nu este cazul, culminand cu faptul ca in campania electorala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

