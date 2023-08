Gabriela Firea, exclusiv la Culisele Statului Paralel - Dezvăluri despre azilele groazei: „Regret că nu m-am dus personal să verific” „Eu am aflat de aceasta situație, in sensul ca persoana respectiva (n.r.: Godei) se ocupa de acest domeniu extrem de sensibil in care eu nu aș intra, cu toata pregatirea pe care o am, pentru ca este destinat persoanelor care au studii in domeniul social. Ar trebui sa fie schimbata legislația, sa nu mai fie acceptate persoane nespecializate. Aș fi avut o teama sa incep o astfel de activitate. Este ceva foarte greu, eu nici acum cu experianța pe care o am de la Primaria Capitalei și de la minister nu aș putea sa intru in acest domeniu.Am aflat cand au aparut articole in Buletin de București. In… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

