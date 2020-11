Gabriela Firea a reacționat, joi seara, dupa ce PNL a lansat programul sau de guvernare in care a promit salarii și pensii mai mari incepand din 2021. Prim vice-președintele PSD afirma ca PNL lovește in pensionari, in bugetari, dar și in copii și ca liberalii ascund date precum cele privind evoluția salariului minim sau salariile bugetarilor.