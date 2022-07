Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea anunta ca parintii copiilor cu afectiuni grave - precum boli ale structurilor si functiilor senzoriale, tulburari cronice de metabolism si nutritie, amputatii congenitale sau dobandite ale membrelor, boli ale structurii pielii, afectiuni onologice in perioada de…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, saluta joi decizia Institutului National de Medicina Legala ”Mina Minovici” de a opri practica testarii virginitatii tinerelor, la cererea familiei, precizand ca era de neacceptat acest abuz fizic si emotional si o forma de discriminare. Firea precizeaza ca e important…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a afirmat intr-o postare pe Facebook, miercuri, cu ocazia Zilei copiilor disparuti, ca aproape 6.000 de copii romani dispar anual de acasa, cei mai multi dintre ei fiind adolescenti. Oficial, avem peste 12.000 de copii care au ambii parinti departe de casa, intr-o…

- Copiii ucraineni refugiati in Romania vor putea fi inregistrati intr-o aplicatie informatica, indiferent daca sunt sau nu alaturi de familie. Platforma va fi dezvoltata si adaptata de Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in colaborare cu un UNICEF Romania si Salvati copiii. De la…

- Nemulțumirile la adresa celor trei miniștri UDMR din cabinetul Ciuca – Attila Cseke, Barna Tanczos și Eduard Novak, se inmulțesc de la zi la zi, fapt pentru care dupa 1 mai urmeaza o rocada a acestora cu PSD și PNL ca sa atenueze scandalurile. Potrivit informațiilor noastre, cele mai mari nemulțumiri…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca peste 47.000 de copii din sistemul de protectie speciala vor beneficia de masurile reunite in pachetul “Sprijin pentru Romania”, adoptat luni de coalitia de guvernare. Fii…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a transmis, marti, 12 aprilie, ca se bucura ca programul de fertilizare in vitro a fost introdus in planul de masuri "Sprijin pentru Romania", si ca in urmatoarele doua-trei luni se vor face primele decontari, iar cuplurile cu astfel de probleme incep procedurile.”Romania…

- Programul de fertilizare in vitro, prin care cuplurilor infertile le vor fi decontați 4.000 de euro , a fost introdus in planul de masuri „Sprijin pentru Romania”. Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat ca in urmatoarele doua-trei luni vor fi facute primele decontari. „Romania trece printr-o…