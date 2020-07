Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, respinge acuzatiile liderului PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, ca blocheaza votul a trei noi consilieri liberali in Consiliul General al Municipiului Bucuresti si o sfatuieste sa lamureasca situatia membrilor PNL care doresc sa intre in CGMB. "Actualul…

- ALEGERI LOCALE 2020. PRO Romania și București 2020 au batut palma. Victor Ponta și Robert Negoița au stabilit ca partidele lor sa aiba candidați comuni la Primaria Capitalei, la sectoare, dar și la Consiliul General al Municipiului București și la consiliile de sector. Alianța se va numi București…

- Presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, a acuzat-o duminica pe Gabriela Firea ca a avut „neobrazarea” sa treaca prin Consiliul General proiectul privind testarea gratuita pentru COVID-19 a celor care vor sa plece in vacanta in strainatate, sustinand ca edilul pare sa fie mai degraba „primarul…

- Primaria Municipiului Bucuresti a avut, anul trecut, cheltuieli de peste 3,6 miliarde de lei. Din aceasta suma, 132 de milioane au fost alocate cheltuielilor cu personalul, potrivit datelor centralizate pe platforma Open Budget. Aceasta suma este cu peste 28% mai mare fata de cea raportata…

- Primaria Capitalei va oferi un ajutor financiar de 200 de lei bucureștenilor care pleaca in Grecia sau in alte destinații de vacanța pentru a se testa de COVID-19, potrivit unui proiect de hotarare adoptat miercuri de Consiliul General al Municipiului București. Testele vor fi de tip antigen, facute…

- "Ar inseamna sa fim altfel, practic diferiti decat intreaga lume, decat toata Europa. Urmarim in fiecare zi tot ceea ce se intampla in Germania, in Franta, de asemenea, in Austria, in Elvetia, Spania. Toti incearca sa se obisnuiasca cu acest virus de tip nou. Viata intra in normal putin cate putin,…

- Primarul general, Gabriela Firea, anunta,duminica, un ”proiect in premiera nationala”, respectiv transformarea a 600 de vehicule vechi ale STB in autobuze cu gaz natural comprimat, cu norma de poluare euro 6, si troleibuze. Proiectul este estimat la 150 milioane de euro.”Proiect in premiera…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca ambele proiecte de testare a populatiei vor demara in urmatoarele zile, atat cel anuntat in urma cu o luna, impreuna cu Institutul ”Batei Bals”, dar si cel votat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Primul vizeaza populatia care deja…