- Gabriela Firea il acuza pe Nicușor Dan: 'Ajutorul acordat persoanelor adulte cu handicap este taiat la jumatate la cererea primarului general!'Ajutorul acordat persoanelor adulte cu handicap din Capitala este taiat la jumatate, transmite fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea. Ea il acuza pe Nicușor…

- A inceput montarea decoratiunilor pentru iluminatul festiv din aceasta iarna, iar pana pe data de 30 noiembrie, cand va fi aprins iluminatul festiv, vor fi impodobite toate artele principale din Bucuresti, a anuntat miercuri primarul Capitalei, Nicusor Dan.„Am inceput sa montam decoratiunile pentru…

- Lucrarile la Podul Grant, care au produs aglomerație in Capitala, mai ales la orele de varf, au generat o reacție de ultima ora din partea fostei șefe de la Primaria Bucureștilor. Gabriela Firea „pune tunurile” pe Nicușor Dan. Și il acuza de minciuna, social-democrata cerandu-i edilului general sa le…

- Bucureștenii au pașit in a doua saptamana cu trafic infernal,inca de la prima ora a dimineții, dupa ce podul Basarab a fost inchis pentru reparații. Profitand de aceasta situație suparatoare pentru toata lumea, fostul edil al Capitalei nu a pierdut din vedere sa-I transmita rivalului sau politic un…

- Gabriela Firea spune ca Nicușor Dan nu are 'bun simț': Lucrarile de infrastructura se fac vara, cand sunt copiii in vacanța și adulții in concedii!Fostul edil din București, Gabriela Firea, a lansat, pe Gacebook, un nou atac la asresa actualului primar general al Capitalei, Nicușor Dan. "Lucrarile…

- Gabriela Firea a subliniat ca potrivit ultimelor precizari ale lui Marcel Ciolacu ea e candidata PSD pentru Primaria Capitalei și a sugerat ca liberalii ar putea sa vina sa o sprijine tot pe ea, data fiind relația rece cu Nicușor Dan.

- Cetațenii sectorului 6 din Capitala s-au bucurat de trotuare pe care sa nu-și riște integritatea fizica, doar pentru cateva luni, pentru ca administrația Nicușor Dn a venit sa sape, exact unde recent asfaltase primaria lui Ciprian Ciucu. Dupa foarte mulți ani, cetațeni din sectorul 6 ai Capitalei –…

- Pe majoritatea bulevardelor bucureștene sunt tot mai mulți arbori uscați, care risca sa cada la prima vijelie. In doua-trei luni, se va ajunge "la zi" cu eliberarea avizelor de defrisare pentru acești copaci, a precizat, la TVR Info, Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.