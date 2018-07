Ea sustine ca la mitingul organizat de PSD in 9 iunie, despre care s-a vorbit in acest context, in spatiul public, numarul de participanti declarati de organizatori in Piata Victoriei a fost de 250.000, iar in momentul de varf al evenimentului s-au inregistrat 380.000 - 400.000 de persoane, care ocupau in intregime Piata Victoriei, precum si strazile adiacente.

Potrivit Gabrielei Firea, initial, PSD a intentionat organizarea unui miting la care sa participe un milion de persoane, dar in urma discutiilor cu institutiile implicate in mentinerea ordinii publice si a gestionarii situatiilor…