- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, vineri, la Buzau, unde a participat la lansarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, ca Guvernul Orban este cel mai "incompetent si corupt" guvern postdecembrist si si-a exprimat convingerea ca electoratul va sanctiona PNL la scrutinul din…

- Liderul PSD București, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca social-democrații vor forța amanarea alegerilor parlamentare și vor incerca sa treaca prin Senat proiectul de lege. Fostul primar al Capitalei a precizat ca mai exista doua variante: declararea starii de urgența sau OUG adoptat de catre Guvern.…

- Președintele PSD București, Gabriela Firea, susține ca ar dori un Guvern social-democrat, dupa alegerile parlamentare, asta in condițiile in care președintele Klaus Iohannis a spus ca prima opțiune de premier ramane Ludovic Orban.Citește și: SUA au luat decizia care provoaca ALERTA la Beijing:…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a depus, miercuri, la Biroul Electoral de circumscriptie, listele de candidati pentru alegerile parlamentare. "Suntem candidatii pentru municipiul Bucuresti, vom ajunge cu votul romanilor din Bucuresti in Parlamentul Romaniei si dorim sa contribuim la schimbarea…

- Presedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, a declarat miercuri, dupa depunerea dosarelor pentru candidaturile in alegerile parlamentare, ca obtinerea a doua mandate de senatori si cinci de deputati ar fi un rezultat foarte bun. "Tinand cont de scorul de la alegerile locale, speranta mea este ca bihorenii…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca marti vor fi validate, in cadrul Comitetului Politic National, listele de candidati ale partidului pentru alegerile parlamentare. "Toate aceste decizii (legate de listele pentru alegerile parlamentare - n.r.) o sa le luam in forurile politice…

- Dupa umilința de la alegerile locale, unde PNL a obținut puțin peste 19% la votul pentru București, sub PSD și Alianța USR-PLUS, Ludovic Orban pune presiune pe subordonații din partid.Președintele liberalilor anunța ca organizația condusa de Violeta Alexandru trebuie sa obțina inca 6 procente…

- In Capitala, toti candidatii PSD care au pierdut primariile vor fi recompensati cu functii in Parlament, in frunte cu Gabriela Firea. Si PNL are o strategie identica: Adrian Moraru si Cristian Bacanu, infranti la sectoarele 3 si 5, vor candida pentru Camera Deputatilor, la pachet cu Violeta Alexandru,…