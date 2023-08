Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a declarat in aceasta seara in exclusivitate, la Antena 3 CNN, ca președintele PSD, Marcel Ciolacu o susține in cursa sa pentru Primaria Capitalei, ramanand candidatul din partea PSD:

- Gabriela Firea a vorbit marți seara, la Antena 3, in primul interviu dat dupa ce a demisionat din funcția de ministru, și dupa ce s-a autosuspendat din funcția de președinte PSD București, despre posibilitatea de a candida pentru un nou mandat de primar general. Firea a declarat ca ramane candidatul…

- Deși exista un imens scandal legat de „azilele groazei” de la Voluntari, primarul Florentin Pandele vrea sa construiasca un centru destinat ingrijirii batranilor. Opoziția nu este de acord, motiv pentru care ședința publica a Consiliului Local Voluntari s-a desfașurat cu ușile primariei incuiate. La…

- Gabriela Firea a anunțat, vineri, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a decis sa se autosuspende din conducerea centrala a PSD și din fruntea organizației PSD București, la pachet cu demisia din funcția de ministru.„Scopul nu era doar sa plec din Guvern. Conduc ministerul cu cel mai mic buget…

- Gabriela Firea, care a anunțat ca demisioneaza din funcția de ministru al Familiei in urma scandalului „azilelor groazei”, susține ca nu are nicio responsabilitate in acest caz și ca pleaca din Guvern pentru a nu impiedica activitatea Cabinetului Ciolacu. Ea susține ca totul este o campanie pentru a…

- O informație de ultima ora, venita pe surse deocamdata, anunța o a doua plecare din Guvernul Ciolacu, dupa izbucnirea scandalului „azilelor groazei” din Ilfov. Gabriela Firea ar fi demisionat din funcția de Ministru al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, potrivit Antena3, care citeaza surse.…

- Gabriela Firea a demisionat din funcția de Ministru al Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse, dupa cum spun surse Antena 3 CNN. Citește și: Ministrul Marius Budai și-a dat demisia! Vineri, 14 iulie, Gabriela Firea, senator PSD, a avut o discuție de o ora, la Guvern, cu premierul Marcel Ciolacu.…

- Zeci de persoane s-au strans sa protesteze in Piața Victoriei din Capitala. Oamenii ii cer demisia Gabrielei Firea, in contextul scandalului legat de caminele groazei, chiar de ziua ei. Pe de alta parte, ministrul Familiei, Gabriela Firea, susține ca este victima unei campanii de denigrare impotriva…