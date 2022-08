Gabriela Firea, atac la primar: ”Încă o minciună prin omisiune a lui Nicușor Dan” Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea arata, luni, ca primarul Nicusor Dan „resusciteaza” tema finantarii turismului in Capitala uitand ca nu exista legislatie specifica pentru asigurarea transferului taxei de oras platita de turisti si il acuza ca a mintit prin omisiune, transmite News.ro. ”A mintit si cand a spus ca bucurestenii nu vor plati taxe mai mari. In locul salariului de 1.400 de euro promis in campanie, oamenii s-au ales cu si mai multe biruri pentru ei sau pentru afacerile lor. In goana unui castig bazat pe minciuni si fraude a aruncat cu promisiuni. Adevarul s-a aratat dupa campanie:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

