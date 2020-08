Gabriela Firea, atac la adresa prefectului Capitalei: a primit ordin politic direct de la PNL

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a primit ordin direct de la sediul PNL sa conteste și sa atace toate proiectele Primariei Generale și sa o saboteze cat se poate de mult.Citește și: Cozmin Gușa, intrebare delicata pentru Rareș Bogdan: scheleții…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, acuza noi dezinformari pe tema pacienților COVID-19 din București.Citește și: Face furori pe internet servieta lui Klaus Iohannis de la Consiliul European / FOTO . „Ministerul sanatatii, condus de un membru PNL, a anuntat la pranz, prin comunicatorii-dezinformatori…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, acuza Ministerul Sanatații ca genereaza panica in randul populației spunand ca nu mai sunt locuri in spitalele din Capitala. Firea arata ca, din contra, in spitalele administrate de Primaria Capitalei sunt și suficiente paturi dotate cu ventilatoare.Citește…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, duminica, la Antena 3 ca este filata pe drumul de acasa la primarie și inapoi și ca știe cine sunt cei care fac acest lucru, iar informațiile le va prezenta la momentul potrivit. Edilul adauga ca va urma o campanie electorala "murdara".

- "Atragem atenția asupra anunțului facut de primarul Capitalei, Gabriela Firea, referitor la redeschiderea spectacolelor de teatru ale instituțiilor aflate in subordinea Primariei Municipiului București in spații inchise. Menționam faptul ca, potrivit normativelor in vigoare, spectacolele se pot desfașura…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vine cu vești bune. Din 15 iunie, teatrele si institutiile de spectacole administrate de Primaria Capitalei se redeschid pentru public, a anunața Firea, pe Facebook."Cultura este esentiala pentru viata unui oras asa ca am decis, impreuna cu managerii teatrelor…

- Pana la viitoarele alegeri prezindențiale mai sunt 4 ani și jumatate, dar PSD ar vrea sa-și stabileasca de acum pesoana care va candida pentru cea mai inalta funcție din stat. Marcel Ciolacu a nominalizat-o deja pe Gabriela Firea. Primarul Capitalei a reacționat imediat. Klaus Iohannis nu are niciun…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca se va renunta la ideea efectuarii de teste pentru depistarea anticorpilor COVID-19 in cabinetele scolare. Respectivele testari ar fi urmat sa fie realizate de catre personalul medical angajat in reteaua scolara din cadrul Administratiei Spitalelor si…