- "Ma bucur ca sunt liderul PRO Romania - si ca voi fi in continuare doar PRO Romania ! Eu imi recunosc greselile - invat din ele - si incerc sa le indrept! Nu am dat niciodata vina pe altii - ba chiar mi-am asumat si am platit eu pentru relele altora / pentru ca asa consider ca trebuie sa gandeasca…

- Gabriela Firea, invinsa in alegerile pentru Primaria Capitalei, spune ca de vina pentru faptul ca nu a existat o alianța intre PSD, Pro Romania și ALDE pentru București este liderul Pro Romania, Victor Ponta. Firea spune ca „artizanul distrugerii alianței de centru-stanga este Victor Ponta, care dorește…

- Gabriela Firea spune ca va fi „vocea oamenilor”, chiar daca nu mai este „primarul oamenilor”. Ea i-a criticat pe politicienii de centru stanga ca nu i-au oferit sprijin, așa cum au facut cei de dreapta pentru Nicușor Dan. „Am predat toate documentele care erau la cabinet. Vreau sa las toate lucruri…

- "Eu am intrat chiar in lupta asta, conștient ca nu era ușor, pentru ca primarul de la PSD, trei a avut pana ieri, trei mandate, a intrat in al patrulea. Se ințelege bine cu cei de acolo și e nascut acolo. Eu, care vin din alte meleaguri, sa vin sa-l demontelez așa, dintr-o data, nu e ușor...…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a avut o reacție dura la adresa Gabrielei Firea, dupa ce aceasta a depus plangere penala impotriva lui Nicușor Dan, candidatul Dreptei la funcția de primar general al Capitalei. Acesta a spus ca edilul Bucureștiului "distribuie circ", conform Agerpres."Nicio propaganda…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos sustine ca, dupa mandatul actualului primar general al Capitalei, Gabriela Firea, "Bucurestiul arata ca un Voluntari mai mare". "Nicio propaganda electorala, finantata cu milioane de euro, nu poate ascunde o realitate tulburatoare. In plina pandemie sanitara, cetatenii…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri seara ca formatiunea pe care o conduce va avea un candidat la Primaria capitalei care va oferi o alternativa fata de Nicusor Dan si Gabriela Firea si a precizat ca numele acestuia, dar si ale candidatilor la primariile de sector vor fi anuntate…

