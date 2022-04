Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu a declarat joi, 21 aprilie, ca majorarea inflației la o valoare mai mare decat cea prognozata a fost cauzata de situația externa. Ministrul a precizat ca intreaga omenire trebuie sa se adapteze, solutia fiind cresterea productiei si reducerea dependentei de importuri.Cu…

- Consiliul European a adoptat marți, 12 aprilie, un act legislativ prin care incearca sa faciliteze preluarea refugiaților din Ucraina ca urmare a agresiunii ruse. Statele europene vor beneficia astfel de o suma suplimentara de 3,5 miliarde de euro in funcție de afluxul de refugiați ucraineni pe care…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, 5 aprilie, un proiect de lege care prevede ca perioada in care o persoana fizica autorizata desfasoara activitati economice va constitui vechime in munca sau in specialitate, cu conditia sa fi achitat contributiile, taxele si impozitele legale.S-au inregistrat…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a afirmat, luni, ca doreste o evaluare a ministrilor PNL si a Guvernului in general, in special pentru a asigura reformele din PNRR si revenirea economiei.”Nu este nimic special”, afirma Citu, chiar daca evaluarea se face la doar cateva luni de la instalarea…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti, 15 martie, la 4,37% pe an, de la 4,36% pe an luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Un nivel mai ridicat al ROBOR a fost consemnat…

- Noul serviciu de streaming HBO Max, cel care ia locul vechiului HBO Go, este disponibil, incepand de astazi, in Romania.Asa cum se anunta luna trecuta, HBO Max a fost lansat marti in Romania, unde este disponibil tuturor abonatilor HBO, la fel cum era pana acum HBO Go. Pentru acestia, dar…

- Banca Centrala a Rusiei a introdus un comision de 30% pentru persoanele fizice la achiziția de valuta.Potrivit autoritații de reglementare, comisionul egalitații condițiilor competitive intre banci și brokeri, scrie Tass.ru.”Comisionul de 30% pe care brokerii trebuie sa-l ia de la persoane…

- Dupa ce, la jumatatea lunii ianuarie, grupul Țiriac anunța oficial ca a fost semnat un acord definitiv de vanzare – cumparare al Țiriac Leasing cu Banca Transilvania, omul de afaceri in varsta de 82 de ani mai da o lovitura financiara.Autonom și Grupul Țiriac au semnat un acord pentru achiziția…