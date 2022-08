Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a aratat ca "bataia nu este rupta din Rai" si ca, din pacate, cazurile de violenta nu pot fi sanctionate asa cum ar trebui. Firea a precizat ca numai anul trecut 69 de femei au murit in urma batailor crunte, iar anul acesta au fost 20 de astfel de cazuri.

Doi spectatori au murit, vineri, dupa de o grenada a explodat la un stadion din Kabul pe care se disputa un meci de crichet, a anuntat politia, potrivit AFP, potrivit news.ro"Un spectator a murit pe loc, iar celalalt a decedat mai tarziu din cauza ranilor grave suferite", a declarat Khalid Zadran,…

Autoritatile din Tanzania au trimis o echipa de medici si de experti in sanatate in sud-estul tarii pentru a investiga o boala misterioasa care a provocat moartea a trei persoane, informeaza miercuri AFP, citand responsabili din aceasta tara din estul Africii.

12 femei au murit in urma violenței domestice in primele 3 luni ale anului, iar alte 69 au decedat anul trecut, a anunțat joi Gabriela Firea, ministrul Familiei.

Doua femei au murit și alte patru persoane au fost ranite, luni, in urma unui accident produs intre trei mașini, in satul Valea Mare, din județul Gorj, anunța mediafax.

In luna aprilie 2022, s-a inregistrat nasterea a 11.116 copii, cu 2.155 mai putini copii decat in luna martie 2022. Numarul deceselor inregistrate in luna aprilie 2022 a fost de 22.155 (11.596 barbati si 10.559 femei), cu 4.059 decese (2.208 barbati si 1.851 femei) mai putine decat in luna martie…

Ministrul Familiei, Gabriela Firea spune ca din cei peste 47.000 de copii din sistemul de protectie speciala, aproape 6.000 sunt adoptabili si asteapta doar familia potrivita, potrivit news.ro.

Ministrul Familiei, Gabriela Firea spune ca mai multe femei trebuie sa fie implicate in decizii la nivel inalt, in structuri de conducere, la stat si la privat, si ca lucreaza la minister pentru echilibrarea ponderii femeilor in diferite structuri prin stabilirea unor cote de gen si pregatesc un…