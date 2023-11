Stiri pe aceeasi tema

- Chiar in ziua in care și-a reluat funcțiile din PSD, Gabriel Firea a anunțat ca va acționa in justiție postul de televiziune Romania TV. Invitata in trecut la emisiuni ale postului , RTV devine indezirabil, fostul ministru al Familiei acuzand de „linșaj mediatic”. Firea și-a reluat luni funcția de…

- Gabriela Firea, președintele PSD București, anunța ca va da in judecata Romania TV, dupa ce postul de televiziune ar fi incercat sa asocieze imaginea acesteia cu noul scandal al dosarelor de handicap din județul Ilfov. Invitata des in trecut la Romania TV, Gabriela Firea afirma ca a apelat și la CNA…

- "Știrile” prezentate de Romania Tv, prin alaturarea numelui meu și al soțului meu de subiectul extrem de grav al dosarelor sociale false din Județul Ilfov, arata o lipsa crasa de deontologie profesionala, de informații elementare ale meseriei, ori o manipulare de proporții. Și asemenea fabricație nu…

- Liderul PSD a anunțat ce candidați sunt pregatiți de partid pentru Primaria Capitalei la alegerile de anul viitor. Premierul nu a exclus ca Gabriela Firea poate fi una dintre opțiunile luate in calcul pentru 2024.Marcel Ciolacu a declarat ca „este posibil” ca Gabriela Firea sa candideze la Primaria…

- Președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat ca „este posibil” ca Gabriela Firea sa candideze la Primaria Capitalei. Premierul a mai precizat și ca fostul ministru al Familiei „nu a avut nicio legatura cu azilele groazei ”.Marcel Ciolacu a anunțat ca este posibil ca Gabriela Firea sa candideze…

- Primarul din Voluntari, Florentin Pandele , le-a transmis pe Facebook La multi ani tuturor celor care poarta numele Sfantului Dumitru, dar nu inainte de a posta o rugaciune. „Sfinte Mare Mucenic Dimitrie Izvorator de Mir, ne rugam tie in clipe de mare necaz pentru a ne apara de primejdia care ne inconjoara.…

- Marcel Ciolacu a semnat eliberarea din funcția de secretar de stat la Ministerul Familiei a Ioanei Cristina Stan, fina Gabrielei Firea. Catre sfarșitul anului trecut, Gabriela Firea a facut o mutare surprinzatoare in marea ei familie de rubedenii de la Ministerul Familiei. Astfel, nașa cuplulul Firea-Pandele,…

- Curtea de Apel București a anulat vineri, 1 septembrie, decizia Tribunalului București, prin care frații Godei au fost plasați in arest la domiciliu in dosarul „Azilele groazei” din Voluntari.Instanța a stabilit prelungirea arestarii preventive a lui Stefan Godei, administratorul azilului din Voluntari…