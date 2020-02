Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD MArcel Ciolacu a declarat ca, daca Guvernul va indrazni sa trimita la publicare la Monitorul Oficial ordonantele adoptate in ultima sedinta inaintea demiterii, atunci PSD va sesiza Avocatul Poporului si va opri ”acest sir de ilegalitati, aceasta batjocura la adresa democratiei",…

- "Ordonantele vor fi publicate in Monitorul Oficial. (...) Au existat puncte de vedere legate de avizul Consiliului Legislativ. In ceea ce ne priveste, noi am solicitat avizul Consiliului Legislativ, am adoptat ordonantele de urgenta in deplina capacitate de exercitiu si le vom trimite spre Monitorul…

- Sedinta CEx este programata la ora 12, la Palatul Parlamentului. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social democrații vor incepe strangerea de semnaturi pentru depunerea unei motiuni de cenzura privind demiterea Cabinetului Orban in urmatoarea sesiune parlamentara, care…

- Marcel Ciolacu a vorbit, duminica, despre o posibila asumare a raspunderii pe alegerile primarilor in doua tururi, el avertizand ca in acest caz PSD va depune moțiune de cenzura.„E posibil sa vina cu asumarea raspunderii pe tema alegerii primarilor in doua tururi. Categoric PSD va depune moțiune…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, dupa ce premierul Ludovic Orban a anunțat ca a convenit cu președintele Klaus Iohannis declanșarea alegerilor anticipate ca nu vede "unde este criza".

- Parlamentul se reunește luni, de la ora 12,00, într-o sedinta solemna a celor doua Camere pentru a marca 30 de ani de la Revolutia Româna din 1989. Tot luni, Parlamentul European va dezbate, la Strasbourg, de la 18.00, ora României, o rezoluție pentru comemorarea a 30 de ani de la…

- Sedința solemna in Parlamentul Romaniei pentru celebrarea Zilei Naționale Românii sunt așteptați duminica la parada militara naționala din Capitala, iar senatorii și deputații vor participa, luni, la ședința solemna de la Parlament pentru celebrarea Zilei Naționale. Duminica, 1 Decembrie,…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis, marti, organizarea unei sedinte solemne a Parlamentului, pe 2 decembrie, pentru celebrarea Zilei Nationale. Potrivit memorandumului intern aprobat de Bpr, vor sustine alocutiuni, de la tribuna Parlamentului, seful…