- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat, miercuri, la Romania TV, ca depune o plangere penala impotriva Directiei pentru Sanatate Publica Bucuresti si a conducerii Ministerului Sanatatii pentru abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor. Edilul Capitalei sustine ca este…

- Procurorii timișoreni anunța ca au inceput deja urmarirea penala in cazul barbatului de 63 de ani care a fugit din Spitalul Județean din Timișoara deși este suspect de infectare cu noul coronavirus. Anchetatorii au inceput urmarirea penala impotriva lui pentru infracțiunea de zadarnicire a combaterii…

- Este ancheta penala in Buzau, dupa ce autoritațile locale au rarit autobuzele din oraș. Procurorii au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Decizia reducerii numarului de autobuze a fost luata in martie și, la scurt timp, oamenii au inceput sa se ingramadeasca in mijloacele…

- Ordonanța Militara nr. 3 a fost publicata in Monitorul Oficial in seara de marți spre miercuri și va intra in vigoare de astazi, 25 martie 2020. Aceasta prevede masuri noi și mai stricte pentru combaterea COVID-19 in Romania. BILANT CORONAVIRUS ROMANIA. 1029 persoane infectate pana joi, 26…

- Un doctor de familie din localitatea doljeana Mischii este cercetat in cadrul unui dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor, se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova, remis miercuri."Din continutul…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 4 face cercetari pentru zadarnicirea combaterii bolilor si abuz in serviciu la Spitalul Clinic de Urgenta ”Sf. loan” din Bucuresti, unde mai multi angajati ai unitatii medicale au reclamat „existenta unui cadru organizatoric defectuos”.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava a dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru zadarnicirea combaterii bolilor si abuz in serviciu, deoarece la nivelul institutiilor judetului Suceava nu au fost respectate masurile dispuse cu privire la reglementarile legislative in vigoare privitoare…