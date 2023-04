Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații francezi decid peste o luna daca Prințul Paul va fi extradat in Romania. El a fost condamnat definitiv la trei ani și patru luni de inchisoare in dosarul retrocerii ilegale a Fermei Baneasa. Autoritațile romane au solicitat sa fie adus in țara, ca sa iși execute pedeapsa.Dupa aproape trei…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost plasat in arest la domiciliu de autoritațile judiciare din Bari. Masura vine dupa ce in urma cu doua zile, Arsene a renunțat sa se ascunda și s-a predat, dar nu in Brescia, acolo unde se presupunea ca se afla, ci la Bari. Inițial…

- Mirabela Dauer este una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania, insa acest lucru nu a ținut-o departe de momentele grele. Artista a fost tradata de prieteni, iar acum este foarte atenta alaturi de cine iși petrece timpul și a luat o decizie radicala.

- Manuela Oprișiu a luat o decizie radicala, dupa ce a devenit mama. A slabit miraculos, intr-un timp foarte scurt, fiind de nerecunoscut, dar nu are de gand sa se opreasca aici. Chiar astazi, bruneta urca pe masa de operație, pentru o intervenție pentru care a recunoscut ca are emoții. Iata ce ne-a povestit…

- FSE „SPIRU HARET” si FSLI : Declansam greva generala, daca actuala guvernare continua sa ignore problemele din educatie ! Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”și Federația Sindicatelor Libere din Invațamant , in numele membrilor de sindicat ale caror drepturi și interese le apara, isi…

- ”In momentul de fata, aceasta decizie in coalitie nu s-a luat. Eu am judecat lucrurile din perspectiva persoanelor si familiilor defavorizate, pentru ca pana la urma la ei ne gandim. (…) Eu nu cred ca aceasta decizie ar trebui sa fie cu un pronuntat caracter politic, pentru ca totusi e vorba despre…