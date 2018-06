Stiri pe aceeasi tema

- Cristina a venit la emisiunea „Te iubesc de nu te vezi” pentru a-si gasi jumatatea, insa aparitiile sale provocatoare au starnit o multime de rautati din partea colegelor. De la o discutie in contradictoriu pana la cearta nu a mai fost decat un singur pas. Geanina si Diandra au aruncat cu injurii fara…

- Atunci cand credem cE nimic nu ne mai poate surprinde la Gabriela Cristea, vedeta ne demonstreazE contrariul! Extrem de plinE de via:E "i mereu cu zambetul pe buze, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars "tie cum sE facE oamenii sE se simtE bine "i sE o placE din ce in ce mai tare.

- Gabriela Cristea a rabufnit pe Facebook dupa ce a postat o imagine cu fetița ei. Prezentatoarea tv a avut rabdarea sa le scrie haterilor care susțin ca a avea un umidificator in casa reprezinta o fița. Gabriela Cristea, dezvaluiri IN PREMIERA despre cea de-a doua SARCINA "Stimate domn,…

- Satul de criticile constante la adresa jocului pragmatic al CFR-ului, Dan Petrescu a izbucnit in aceasta seara la TV Digi Sport: "Craiova da un gol pe meci, Steaua caștiga din faze fixe, dar noi suntem proști și pragmatici". "Nu putem face mereu specatacol. Am primit doar 15 goluri tot sezonul. Craiova…

- Turcia, naționala lui Mircea Lucescu, a terminat la egalitate amicalul cu Muntenegru, 2-2. Selecționerul Semilunii l-a acuzat prin gesturi și vorbe la marginea terenului pe tanarul atacant de la Villarreal, Enes Unal, pentru mingea pierduta: "Vreau disciplina, atitudine și educație, asta este filosofia…

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea și soțul ei, muzicianul Tavi Clonda, se pregatesc intens pentru botezul fiicei lor, Victoria, de care sunt foarte mandri. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au decis sa-și creștineze fetița in data de 14 aprilie , dupa Paște. Cum zilele trec cu pași repezi,…

- Gigi Becali i-a criticat pe fotbalistii lui Nicolae Dica, dar s-a declarat surprins neplacut si de evolutia celor de la Viitorul. FCSB - VIITORUL 2-1 in prima etapa din PLAY OFF LIGA 1. Vezi CLASAMENTUL "Am caștigat cu noroc. In prima repriza aș fi facut 10 schimbari. Bine, hai sa zicem…

- Deranjata ca este filmata si fotografiata, Irina Loghin a intrerupt o transmisiune in direct a unui post tv. Celebra cantareata de muzica populara Irina Loghin (79 de ani) a avut intotdeauna priza la public, si astazi concertele marii soliste facand salile pline, indiferent de localitatea in care este…