Gabriela Cristea are ajutor de nădejde în grădină. Prezentatoarea TV le-a pus la treaba pe fetițele ei: “ Victoria se echipează mereu” / VIDEO

- Tavi Clonda este un tata dedicat, iar dupa ce Gabriela Cristea pleaca de acasa, el ramane singurul responsabil. Artistul a povestit ce face in fiecare seara, dupa ce soția lui pleaca la emisiune. In fiecare seara, Gabriela Cristea merge la platou, acolo unde prezinta emisiunea „Mireasa – Capriciile…

- Gabriela Cristea se bucura de momente frumoase alaturi de micuțele ei. Vedeta este foarte apropiata de ele și incearca sa se implice in joculețele lor. Prezentatoarea TV iși amintește cu drag de copilarie, iar fetițele ei o ajuta sa retraiasca acele momente.

- Gabriela Cristea a anunțat ca a fost testata pozitiv cu COVID-19, iar la scurt timp au fost infectate și cele doua fetițe, dar și soțul acesteia. Prezentatoarea de la Antena Stars s-a ingrijorat pentru copiii ei, insa, din fericire, micuțele nu au o forma foarte grava a virusului. Toata familia Gabrielei…

- Virusul Covid-19 a luat cu asalt chiar și lumea mondena a showbiz-ului romanesc, astfel tot mai multe vedete sunt infectate cu SARS-COV-2. Ieri, Gabriela Cristea a fost confirmata pozitiv, insa, din fericire, a facut o forma ușoara, astfel nu a fost nevoie sa ajunga la spital, pe mana medicilor. Prezentatoarea…

- Realizatoarea de televiziune Gabriela Cristea s-a infectat cu SARS-CoV-2, deși este vaccinata. Vedeta a declarat pentru Antena 3 ca simptomele pe care le are sunt asemanatoare cu cele ale unei gripei. Gabriela Cristea spune ca primele semne de boala au aparut ieri, in timp ce se afla in platoul…

- Gabriela Cristea are parte de o zi cu emoții mari, in care și-a dat seama ca fetița ei Victoria a crescut. Fiica cea mare a prezentatoarei a implinit 4 ani, azi, iar vedeta a marcat evenimentul cu un mesaj impresionant și o serie de fotografii de la nașterea micuței pana in prezent.

- Gabriela Cristea a avut parte de o surpriza de porporții mari dupa ce s-a intors acasa de la emisiune. Vedeta a transmis un mesaj de-a dreptul emoționant pe rețelele sociale, iar imaginea pe care a publicat-o nu a putut sa treaca neobservata.