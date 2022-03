Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Torje (32 de ani) planuiește sa se stabileasca in Spania „peste 2-3 ani”. „Merita sa ramai in Romania?”, intreaba mijlocașul lui Dinamo. Gabriel Torje, fotbalist cu un CV bogat, care cuprinde echipe din țari precum Italia, Spania, Turcia, Rusia și Grecia, dezvaluie ca vrea sa paraseasca Romania…

- Gabriel Moura, 33 de ani, a povestit de ce a ales sa se intoarca la Dinamo și cum decurge viața lui in Romania, el sosind aici in vara lui 2018. Gabriel Moura s-a intors dupa doi ani la gruparea din Ștefan cel Mare. Fotbalistul de banda dreapta a mai fost 6 luni la Dinamo, in a doua parte din 2019,…

- Dinamo - Gaz Metan 4-0. Mijlocașul ofensiv Razvan Gradinaru a semnat cu „cainii” dupa ce a renunțat la 30.000 de euro, restanțe de la fostul sau club, Gaz Metan. Fotbalistul e optimist in privința obiectivului principal al lui Dinamo, salvarea de la retrogradare. „Am pierdut o suma importanta de bani.…

- Gabriel Torje, fostul fotbalist al lui Poli Timisoara, acum la Dinamo, trece prin momente grele. Dupa o boala cumplita, tatal sau, cel care l-a indrumat spre fotbal, a decedat. Gabi Torje a fost invoit, in ultima perioada de la Dinamo, pentru probleme personale. Inainte de meciul cu FC Botoșani, disputat…

- Revenit de la Dinamo in aceasta iarna, dejeanul Catalin Itu (22 de ani) a jucat doar un minut contra celor de la FCSB, iar cu FC Botoșani nu a fost in lot. Catalin Itu s-a lovit in ultimul amical jucat de CFR Cluj in Spania, 8-0 cu Safor CF. Ulterior, zilele trecute, mijlocașul s-a reaccidentat la un…

- Vlad Mitrea (21 de ani), mijlocaș ofensiv care la 16 ani era cumparat de Inter Milano, a semnat cu CS Mioveni. In ianuarie 2017, la doar doua zile dupa ce implinise 16 ani, Vlad Mitrea a semnat cu Inter Milano, club care l-a cumparat cu 200.000 de euro de la Dinamo pentru echipa U17. Doi ani și jumatate…

- Ioan Andone, legenda lui Dinamo și fost titular la echipa naționala, a antrenat la Astana (2013) și Aktobe (2015) și a ramas cu conexiuni puternice in țara asiatica. El vorbește, intr-un interviu pentru Libertatea / GSP, despre diferențele intre viața traita de el acolo și ceea citește acum in presa…