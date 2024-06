Cristi Borcea, cunoscutul milionar de 54 de ani, a povestit cum a inceput sa faca avere in tranziția Romaniei post-revoluționara, printr-o serie de afaceri curajoase și riscante. Primele afaceri: TIR-uri pline de blugi turcești Inainte de a intra in business-ul cu butelii de aragaz, Borcea și-a incercat norocul cu importul de blugi ”Made in Turcia”, care i-a adus caștiguri semnificative. In anii ’90, Cristi Borcea a profitat de oportunitațile oferite de o piața libera și de o fiscalitate redusa. El a adus TIR-uri pline de blugi din Turcia, pe care ii vindea en gros in consignațiile din Romania.…