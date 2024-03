Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Consiliului Superior al Procurilor s-au intrunit, astazi in ședința. CSP a aprobat candidatura procuroarei Mariana Cherpec la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor, dupa demisia Olesei Virlan, dar și a dat note celor doi candidați la șefia Inspecției procurorilor.

- SAMBATA: Acțiune de plantare a cireșilor la Oarda. ”Vor readuce bucuria celor care locuiesc in zona” SAMBATA: Acțiune de plantare a cireșilor la Oarda. ”Vor readuce bucuria celor care locuiesc in zona” Primaria Alba Iulia organizeaza sambata, 9 martie, o acțiune de plantare a cireșilor in Oarda, din…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a afirmat ca va fi „o campanie de ura” in alegerile locale din 2024, o campanie cu atacuri la persoana si cu foarte multi bani de la rechinii imobiliari. Edilul a adaugat ca este politicianism sa devansezi alegerile locale, ca sa schimbi rezultatul alegerilor europarlamentare…

- Ion Dumitrel: Gabriel Plesa, candidatul PNL la Primaria Alba Iulia, Mircea Hava, pe o pozitie eligibila la europarlamentare Ion Dumitrel: Gabriel Plesa, candidatul PNL la Primaria Alba Iulia, Mircea Hava, pe o pozitie eligibila la europarlamentare Gabriel Plesa, actualul primar al municipiului Alba…

- PNL va avea candidati proprii in toate localitatile din judet, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, presedintele organizatiei Olt, deputatul Gigel Stirbu, conform Agerpres.Raspunzand unei intrebari referitoare la posibilitatea sustinerii la alegerile locale a unor candidati comuni in cadrul…

- Concurența de 2 pe un loc la PNL Alba pentru candidatura la Primaria Alba Iulia? Daca la PNL este bogație de candidați, la celelalte partide e cam saracie Concurența de 2 pe un loc la PNL Alba pentru candidatura la Primaria Alba Iulia? Daca la PNL este bogație de candidați, la celelalte partide e cam…

- Intr-o conferința de presa, liderul PSD Radu Moldovan a precizat ca partidul sau nu a desemnat oficial niciun candidat. La Primaria Bistrița sunt luați in calcul 4 potențiali candidați, iar primarii in exercițiu din județ pornesc cu prima șansa la candidatura. Președintele PSD Bistrița-Nasaud, Radu…

- Creșterea eficienței energetice, la Liceul de Arte din Alba Iulia. Care este valoarea estimata a investiției Primaria Alba Iulia intenționeaza sa depuna un proiect prin care Liceul de Arte din Alba Iulia sa fie modernizat cu finanțare de la stat. Sunt vizate lucrari de creștere a eficienței energetice,…