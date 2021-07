Stiri pe aceeasi tema

- Primul deces cu tulpina Delta in Romania, este vorba despre o persoana din județul Argeș, iar pana la data de 20 iunie 2021, confirmate 44 cazuri cu varianta indiana Delta- a Covid-19 The post Primul deces cu tulpina Delta in Romania iar pana la data de 20 iunie 2021, confirmate 44 cazuri cu varianta…

- Un pacient din Argeș a decedat, dupa ce a fost infectat cu tulpina Delta, cunoscuta ca indiana a COVID, transmite joi Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).In total, in Romania au fost confirmate in urma secvențierelor genetice 44 de cazuri de infectare cu varianta…

- Autoritațile din Romania au raportat astazi primul deces al unei persoane infectate cu varianta Delta – indiana – de Covid-19. Victima vine din județul Argeș. Pana acum, au fost depistate 44 de cazuri cu aceasta varianta in țara noastra, potrivit INSP. Valeriu Gheorghita sustinea zilele trecute ca tulpina…

- In cursul dimineții de astazi, 21 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 65 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 32.391. In intervalul 20.06.2021 (10:00) – 21.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 65 decese (36 barbați și 29 femei), ale unor pacienți…

- ​România este în procedura de deficit excesiv. În acest sens, Comisia Europeana a publicat un document cu privire la situația economica, facând referire la deficitul bugetar și masurile de sprijin ca raspuns la COVID luate de România. Potrivit acesteia, costul s-a ridicat…

- Capitala si toate judetele tarii raman in scenariul verde din punctul de vedere al infectarilor cu SARS-CoV-2, reiese din datele transmise, duminica, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In Bucuresti, rata de infectare este de 0,67 de cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara,…

- "Astazi am depașit pragul de 7.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19.Pana la ora 15.00, in Romania au fost vaccinate peste 4.024.000 de persoane impotriva COVID-19", se arata in mesajul postat pe Facebook. Cu o zi in urma, țara noastra a depașit pragul…

- ”Ne referim la persoane vaccinate cu cel puțin o doza. Nu cred ca vom reuși sa avem 5 milioane de persoane cu cele doua doze sau cu schema completa efectuata la sfarșitul lunii mai. Deci vorbim de persoane care au cel puțin o doza administrata și sunt persoane care ași vor completa, evident, schema…