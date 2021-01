Gabriel Cotabiță are COVID-19. Artistul a fost internat în spital Gabriel Cotabița a fost diagnosticat cu COVID-19, relateaza Antena 3 . Artistul a fost internat in spital, unde medicii monitorizeaza cu atenție starea sa de sanatate. Avand 65 de ani și in urma infarctului suferit in urma cu 6 ani, solistul se afla in categoria de risc. Gabriel Cotabița are COVID-19. Artistul a fost internat in spital Anunțul imbolnavirii a fost facut de una dintre fiicele sale, la Antena Stars. Aela a declarat ca tatal ei este conștient, nu a fost intubat și nu poate fi vizitat din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Artistul a contractat o forma ușoara a bolii și ia tratament… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

