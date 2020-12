Gabriel Cîndea – „Trăim vremuri în care nu mai e loc de superficialitate!” „Intr-o societate și intr-o lume a muzicii asaltata de kitsch”, așa cum el insuși spunea, in interviul difuzat de INFO HD, la “Hunedoara are valoare”, Gabriel, a ales un alt drum. Colindul “Dați drumul la cer” a facut, in doar cateva zile peste 100.000 de vizualizari, demonstrand setea de profunzime a unei parți a publicului, cel puțin. Unde ai gasit colindul, Gabriel? Cum a aparut idea de a inregistra acest colind din detenție al lui Ovidiu Vasilescu? Traim niște vremuri in care nu cred ca mai este loc de superficialitate. In momentul de fața, oamenii se intorc, voit sau nu,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traim vremuri greu incercate. Vremuri in care ne rezulta dificil sa ne gestionam emotiile. Acum, mai mult ca niicodata, este foarte important sa ne gasim pacea, care se afla in interiorul nostru. Sa aducem luminna in sufletele si casele noastre.Sa fii tu cu tine, in carantina, in izolare, este un prim…

- Anca Vlad, președintele Fildas Group, a vorbit la Forbes reINVENT Summit, ediția a III-a, despre coeziunea echipei pe care o conduce și provocarile pe care le-au trait oamenii de la Catena și Fildas in timpul pandemiei. Despre business „Traim intr-o criza fara precedent și efectele acesteia sunt puternice…

- Bucurie mare in localitatea de baștina a președintelui ales, Maia Sandu. Locuitorii satului Risipeni, din raionul Falești, spun ca așteptau de mulți ani aceasta victorie, mai ales ca sunt siguri ca Republica Moldova va deveni o țara prospera, condusa fiind de consateanca lor.

- Potrivit informațiilor primite de la Direcția de Sanatate Publica, in județul Hunedoara situația epidemiologica generala, inregistrata in aceasta dimineața este urmatoarea: INCIDENȚA LA NIVELUL JUDEȚULUI HUNEDOARA = 3,04/1000 locuitori TOTAL POZITIVI = 2.384 persoane PERSOANE INTERNATE…

- Polițiștii brașoveni au continuat acțiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat al acestor acțiuni fiind prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Astfel, sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- Polițiștii au descins, joi dimineața, la sediul central al CFR Marfa și la firma de paza a omului de afaceri Remus Radoi din Caracal, dar și la locuința acestuia. Perchezițiile au fost facute intr-un dosar in care sunt investigate fraude economice, prejudiciul fiind de 1,6 milioane de lei. Conform surselor…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Armata Romaniei, "demna de trecutul si de eroii sai", ramane pentru poporul roman acelasi reper moral. Șeful statului a mai adaugat ca "traim insa vremuri care ne obliga sa privim Armata și dintr-o alta perspectiva, anume aceea in care militarii sai sunt angajați…

- O situație halucianta se petrece la o fabrica de confecții din Lupeni, județul Hunedoara. La firma ”Confezioni Andreea Romania.SRL” 30 de angajați au fost deja testați pozitiv cu noul coronavirus, iar patronii cheama in continuare oamenii la munca.Citește și: SUA au luat decizia care provoaca…