Gabor Vona, liderul partidului nationalist Jobbik, si-a anuntat demisia in urma rezultatului alegerilor parlamentare desfasurate duminica in Ungaria, informeaza Reuters. Autoritatea electorala ungara informeaza ca dupa numararea a 85% din voturi se anticipeaza ca Jobbik va avea doar 26 de locuri in viitorul parlament de la Budapesta, in timp ce Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, si-a asigurat o majoritate de doua treimi, cu 133 de parlamentari din cei 199. Socialistii s-au plasat pe locul al treilea si vor avea 20 de parlamentari. "Obiectivul Jobbik, de a castiga alegerile si de a forta…