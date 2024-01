Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul central Siyabonga Ngezana (26 de ani) și-a inceput aventura la FCSB cu statutul de rezerva, insa dupa cinci etape de așteptare a avut ocazia sa debuteze pentru vicecampioana en-titre și de atunci ușor, ușor a reușit sa se impuna ca titular incontestabil in angrenajul trupei pregatite de Elias…

- FCSB a susținut o conferința de presa in care și-a prezentat cele doua transferuri ale iernii: Luis Phelipe și Baba Alhassan. Antrenorul cipriot Elias Charalambous a fost prezent la conferința de presa in care FCSB i-a prezentat pe mijlocașul central ghanez Baba Alhassan (23 de ani) și extrema brazilian…

- La Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta este organizata, vineri, 5 ianuarie 2024, o conferinta de presa, "drept la replica la toate acuzele aduse in presa de domnul Viceprimar Ionut Rusu, prin adresa nr. 247846 29.12.2023 emisa de Primaria Municipiului Constanta si transmisa catre Agentia…

- Gabi Balint a spus, de ziua lui, ce dorinta arzatoare are in privinta CSA Steaua! Castigatorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, in 1986, a transmis ca vrea sa vada echipa pentru care a scris istorie in prima liga. Gabi Balint a implinit miercuri, 3 ianuarie, 61 de ani. „Pele” Balint e convins ca…

- Luis Phelipe e pregatit de „regimul” lui Gigi Becali, cel care face totul la FCSB, incepand cu echipa de start si continuand cu schimbarile din timpul meciurilor. Brazilianul nu este speriat insa de tacticile patronului ros-albastrilor. Mijlocasul ofensiv de 22 de ani viseaza la o participare in Liga…

- Gabi Balint și Gigi Becali s-au intalnit in ziua de Craciun, la petrecerea organizata de Ianis Hagi și de Elena, cu ocazia cununiei civile. Gabi Balint și Gigi Becali sunt in tabere opuse in ceea ce privește „conflictul Stelelor”. Fostul caștigator al Cupei Campionilor e de partea CSA, in timp ce finanțatorul…

- Conferinta de presa sustinuta de selectionerul Romaniei, Edward Iordanescu, dupa victoria cu Israelul (scor 2-1) a fost intrerupta de jucatorii echipei nationale de fotbal, euforici dupa calificarea la Campionatul European din 2024.

- Joyskim Dawa nu se teme de Gigi Becali. Fundașul vicecampioanei a dezvaluit faptul ca nu este afectat de criticile patronului. Echipa pregatita de Elias Charalambous a pierdut derby-ul cu Rapid cu scorul de 1-2. Partida de pe Arena Naționala, care a contat pentru etapa a 15-a a Ligii 1, a fost in format…