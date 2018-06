Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Germania, Italia si Marea Britanie, cele patru tari europene prezente in G7, au cazut de acord vineri sa refuze reintegrarea Rusiei in aceasta structura, ceruta cu cateva ore mai devreme de presedintele american, Donald Trump, transmite AFP. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Giuseppe Conte si…

- Evangelos Gazis, profesor de fizica a particulelor la Universitatea Nationala Tehnica de la Atena si membru al Comitetului Stiintific CERN, a declarat pentru cotidianul grec Kathimerini ca Grecia a refuzat sa investeasca in gazduirea unitatii CERN, informeaza portalul de stiri GreekReporter.Unitatea…

- Angela Merkel a spus ca Europa nu se mai poate baza pe Statele Unite pentru a o apara și a atras atenția ca Uniunea Europeana trebuie sa iși ”ia destinul in prorpiile maini”. Declarația cancelarului german a fost facuta in fața președintelui Franței, Emmanuel Macron. In contextual retragerii Statelor…

- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2018, Grupa Mondiala. Programul și rezultatele competiției din Danemarca, de la Copenhaga și Herning (4-20 mai 2018). Suedia e campioana mondiala en-titre, rușii dețin titlul olimpic. Grupa A (Royal Arena, Copenhaga) RUS – Rusia SWE – Suedia CZE – Cehia SUI –…

- Bilantul atacului care a avut loc la Toronto dupa ce o camioneta a intrat în pietoni este de 10 morti si 15 raniti, conform ultimelor informatii ale politiei, scrie BBC. Soferul, un barbat de 25 de ani pe numele Alek Minassian, a fost retinut de politie. Videoclipurile postate…

- Ministrii de externe din G7 (grupul celor sapte tari puternic industrializate), reuniti la Toronto, au condamnat luni Rusia pentru comportamentul contrar legislatiei internationale si au cerut Moscovei sa contribuie la solutionarea conflictului din Siria, transmite Reuters. Sefii diplomatiilor…

- Astazi, 22 martie, la Centrul National de Instruire Intrunita (CNII) „Getica” din Cincu, judetul Brasov, este organizata Ziua Distinsilor Vizitatori a Exercitiului ,, Dacian Lancer 18”, incepand cu ora 11.30. Exercițiul are rol de evaluare a Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est – MNDSE,…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a facut apel la statele din G7 sa condamne si sa nu recunoasca alegerile prezidentiale ruse desfasurate de Moscova inclusiv pe teritoriul Crimeii aflate sub ocupatie - scrie agentia RBC , mentionand ca liderul ucrainean a facut acest apel in timpul unei intalniri…