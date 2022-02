”Prioritatea noastra imediata este de a sustine eforturi vizand dezamorsarea situatiei”, afirma intr-un comunicat ministrii de Fnante ai Regatului Unit, Statelor Unite, Frantei, Canadei, Germaniei, Italiei si Japoniei. Insa ”orice noua agresiune militara a Rusiei impotriva Ucrainei va face obiectul unui raspuns rapid si eficient”, da asugurari Grupul Celor Sapte (G7) mari puteri, prezidat anul acesta de catre Germania. Cancelarul german Olag Scholz este asteptat luni la Kiev, iar mati la Moscova, in vederea unei continuari a eforturilor dplomatice in vederea dezamorsarii invaziei ruse in Ucraina,…